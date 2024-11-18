【電気街の喫茶店】 11月18日18時ごろ 発売予定 価格：2,200円 PLAYISMは、PC向けメイド喫茶スローライフADV「電気街の喫茶店」を本日11月18日18時ごろにSteamにて発売する。価格は2,200円。 本作は大阪・日本橋を舞台として、電気街の片隅にあるメイド喫茶「ふわふわ」にて、プレーヤーはシロという可愛らしいメイドさんと出会い、店