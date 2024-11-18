中欧班列の累計運行本数１０万本突破欧州とアジアの貿易円滑化に寄与15日、重慶市の団結村駅を出発する10万本目の中欧班列（重慶−ドイツ・デュイスブルク、X8083号）。（ドローンから、重慶＝新華社記者/唐奕）【新華社重慶11月18日】中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車「中欧班列」は15日午前、重慶市の団結村駅を出発したX8083号をもって、累計運行本数が10万本を突破した。電子情報製品、機械工業部品、家電製品などを満載