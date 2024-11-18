熱海の観光をV字回復させた立役者としてメディアにも登場し、静岡県の「地域づくりアドバイザー」などを務める45歳の男が、20代女性に性的暴行を加えた疑いで11月18日逮捕されました。 不同意性交等の疑いで逮捕されたのは、熱海市水口町に住む、会社役員の男（45）です。 警察によりますと、男は2024年2月下旬の夜、熱海市内の屋内で、20代の女性に性的暴行を加えた疑いが持たれています。 男と女性は、面識がなかったと