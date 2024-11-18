中国・江西省で発見の恐竜化石、アンキロサウルス科の新種と判明江西省博物館に展示された獣文華夏冑竜の骨格。（南昌＝新華社配信/呉潔）【新華社南昌11月18日】中国江西省で出土した白亜紀後期の恐竜標本が、アンキロサウルス科の新種「獣文華夏冑竜」として認定された。成果はこのほど国際的な古生物学学術誌「ヒストリカル・バイオロジー」に掲載された。雲南大学と江西省博物館の共同研究チームによると、1986年、江西省