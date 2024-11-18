日本時間１９日午前３時半にラガルド欧州中央銀行（ＥＣＢ）総裁が講演する。ラガルドＥＣＢ総裁は１０月２２日に「ＥＣＢの金利の方向性は明らかだと思う」と述べ、「利下げを慎重に継続していくべきものだと考えている」との見解を示していた。ラガルド総裁があらためて追加利下げを示唆するようなら、ユーロが売られる可能性がある。 また、このあとの海外市場では、その他のＥＣＢ関係者も相次いで発言する予定