【「カグラバチ」第5巻】 12月4日 発売 価格：572円 マンガ「カグラバチ」公式Xは、12月4日発売予定の「カグラバチ」第5巻の書影を公開した。 「カグラバチ」第5巻では、“楽座市篇”のクライマックスが描かれる。公開された書影には、主人公・六平チヒロやの楽座市の主催者である漣京羅たちのイラストがデザインされている。 【お知らせ