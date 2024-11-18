吉高由里子主演の大河ドラマ『光る君へ』（NHK総合）。公式サイト内には出演者の撮影現場からのコメントが聞けるキャストインタビュー動画「君かたり」が公開されている。第44回「望月の夜」の放送後には、藤原道長役の柄本佑、藤原穆子役の石野真子、敦明親王役の阿佐辰美、そして三条天皇役の木村達成が登場した。 参考：『光る君へ』木村達成が体現する三条天皇の強さと苦しみゾッとする道長の言葉の数々も 第44