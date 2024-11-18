阪神育成の伊藤稜投手（２５）が１８日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉を行って、現状維持の３００万円でサインした。大卒３年目の今季は、８月２日のウエスタン・オリックス戦でプロ初登板。７試合で０勝１敗、防御率２０・２５とあって、「来年は成績、結果とか数字、そういうところも大事。今年の成績を糧にして。これじゃダメっていうのがあるので」と肝に銘じた。支配下を目指す来季へ、「球の強さを出すために、フ