【モデルプレス＝2024/11/18】歌手の一青窈が18日、自身のInstagramを更新。子どもの写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】一青窈、3人の子どもとの休日満喫ショット◆一青窈、3人の子どもとの“家族時間”公開この日の投稿で、「みーんみんみんみんっ」「蝉のごとく壁をよじ登る」とし、ボルダリングをする子どもたち3人の後ろ姿を公開。「有明海が臨めるsaunaもあるステキなHotel」「アメニティがwaphytoで嬉しい」とコメン