Liangping GaoJoe Cash[北京 １８日 ロイター] - 中国・上海市は１８日、１２月１日から不動産取引にかかる一部税金を引き下げると発表した。国営メディアが伝えた。不動産市場の活性化が狙い。住宅を「一般」と「非一般」に分けていた区分を撤廃し、１４４平方メートル以上の非一般住宅にも一般住宅と同等の増値税（付加価値税）を課すようにする。また、居住者が購入から２年以上経過した不動産を売却する場合は増値税が免除さ