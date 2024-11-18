【モデルプレス＝2024/11/18】韓国の大手芸能事務所「SM ENTERTAINMENT（SMエンターテイメント）」の公式X（旧Twitter）が18日、所属するガールズグループ・aespa（エスパ）、ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）、ボーイズグループのNCT WISH（エヌシーティーウィッシュ）の集合ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】aespaら、SMエンタ所属アーティスト集結の豪華ショット◆aespa・RIIZE・NCT WISHの集合ショットが話題11