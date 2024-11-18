「私が作った映画は多くの人々の恨（ハン）を抱いています。朝鮮人原爆被害者、侵略された私たちの同胞の痛みを訪ねて行って記録することがとても大きな苦痛でした」〔朴寿南（パク・スナム）監督〕１３日に公開されたドキュメンタリー『よみがえる声』は日本の植民支配と侵略戦争犠牲者の証言をまとめた作品だ。在日朝鮮人二世の朴寿南監督（８９）が娘の朴麻衣（パク・マイ）監督（５６）と共同演出した。朝鮮人原爆被害者の二重