1690年創業の日本酒製造業・牧野酒造の清酒「大盃」が、第95回関東信越国税局酒類鑑評会 純米酒の部で、91点中1位の最優秀賞を受賞した。牧野酒造は、第91回、第92回の同鑑評会の純米酒の部でも最優秀賞を受賞しており、今回で3度目の受賞となる。なお「大盃」は、「吟醸酒の部」と「純米吟醸酒の部」でも優秀賞を受賞した。地元、群馬県で長く愛される「大盃」1690年に群馬県にて、初代長兵衛氏が酒造りを始めた牧野酒造。江戸期