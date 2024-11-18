元内閣官房参与で経済学者、数量政策学者、嘉悦大教授の高橋洋一氏（69）が18日、ニッポン放送「垣花正あなたとハッピー！」（月〜木曜前8・00）に出演。年収が103万円を超えると所得税が発生する「年収の壁」の見直し議論について言及した。会社員や公務員に扶養されるパート従業員らは、一定の年収を上回ると社会保険料や税金の負担が生じる。この年収の境目が、就労抑制を招く「壁」と呼ばれる。企業にとっては人手不足の