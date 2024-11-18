プロ野球・阪神は18日、森木大智投手との育成選手契約の交渉を行い、合意したことを発表しました。森木投手は2021年にドラフト1位で阪神に入団。力強い速球が得意の右腕は1年目でプロデビューを果たしますが、2試合に先発登板し2敗に喫し、その後1軍から遠のきました。今季は2軍で21試合に登板（内1先発）20回2/3イニングを投げ、23被安打、14奪三振、防御率11.32を記録しています。背番号は変わって「120」となりました。