かつて佐賀藩が最高級磁器「鍋島」を製造した藩窯の歴史を受け継ぐ「伊万里鍋島焼協同組合」（畑石真二代表理事）は２１日、大阪市の横山英幸市長に酒器を「献上」する。（喜多孝幸）藩窯が生み出した鍋島を朝廷や将軍家、諸大名に献上品として届けていた故事にちなみ、同組合は全国の城のある自治体の首長を「城主」に見立てて、「献上の儀」を続けている。今回は２０２５年大阪・関西万博で注目を集める大阪市への寄贈が決ま