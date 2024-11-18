今季限りでの現役引退を表明したＤｅＮＡ・大田泰示外野手（３４）が１８日、神奈川・横浜市の球団事務所で引退会見を行った。東海大相模から２００８年度ドラフト１位で巨人に入団。「ゴジラ２世」と呼ばれ期待されながらも、１６年オフに日本ハムにトレード移籍。２１年オフに同球団を自由契約となり同年に、ＤｅＮＡに入団した。貴重な右の強打者として活躍したが、今年３月のオープン戦で左太もも裏の肉離れで離脱。今季の