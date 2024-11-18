女優・グラビアアイドルの都丸紗也華が、グラビアデビュー10周年を記念した4th写真集『（タイトル未定）』（光文社）を12月27日（金）に発売する。【別カット点】ボディライン丸見え、変形水着姿・都丸紗也華の先行カット2014年8月にグラビアアイドルとしてデビューを果たし、2016年にはゲーム『モンスターストライク』CMでの赤ビキニ姿が話題を集め、本格的にブレイクした都丸紗也華。以来、数々のグラビアを席巻し、現在は女優と