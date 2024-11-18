歌手・クミコが１８日、都内で「第１３回岩谷時子賞」授賞式に出席した。作詞家の故・岩谷時子さんの遺志を継ぎ、音楽・演劇界の発展に功労した人物・団体をたたえる賞。特別賞を受賞したクミコは、赤と黒色のドレス姿で登壇。受賞のクリスタルを手に「このような賞をいただき大変光栄です。ありがとうございます」と笑顔。自身のシャンソン歌手としての歩みを振り返り、「今年は（和製シャンソン歌手の第一人者として知られ