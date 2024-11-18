福島県石川町が発注した工事の入札情報を漏らし業者から賄賂を受けたとして、収賄などの罪に問われた前町長塩田金次郎被告（77）に福島地裁郡山支部は18日、懲役2年6月、執行猶予5年、追徴金約42万円の判決を言い渡した。