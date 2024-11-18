日本テレビの水卜麻美アナウンサーが、18日放送の同局系『ZIP！』（月〜金前5：50）に出演。15日放送を休演していたが、冒頭から「おはようございます！」とあいさつするなど、元気な姿を見せた。【写真あり】水卜麻美、佐々木美玲＆風間俊介らと笑顔で『ZIP！』ポーズ15日放送の番組の冒頭では、畑下由佳アナから「水卜さんは、本日お休みです」と伝えられた。井上芳雄が「水卜さんがいなくて心細い気がしますが、みんなで