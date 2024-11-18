世界20の国と地域の首脳が集まるG20サミットの開幕を控え、ブラジル・リオデジャネイロでは軍隊9000人以上を動員するなど、警戒が強まっています。【映像】現地の厳重な警備体制G20の会場となっているリオでは、海上に艦艇を配備するなど軍隊9000人以上を含む2万6000人体制で警備を強化する方針です。13日には首都ブラジリアの最高裁判所付近で爆発があり、爆発物を持って侵入しようとした男が死亡していて、治安に対する懸