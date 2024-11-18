阪神は１８日、森木大智投手（２１）と育成選手契約を結んだと発表した。森木は西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、育成選手契約を結んだ。２００万円ダウンの９００万円でサイン（金額は推定）。背番号は「１２０」となる。２１年ドラフト１位で高知高から入団。１軍では２２年に２試合に先発したが、翌年以降は１軍のマウンドから遠ざかっていた。３年目の今季はファームで２１試合に登板し、０勝０敗、防御率１１・