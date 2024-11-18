【モデルプレス＝2024/11/18】小嶋陽菜が17日、自身のInstagramを更新。ランジェリー姿などを公開し、話題を呼んでいる。【写真】小嶋陽菜、“超ミニ丈”チュール衣装で美ヒップ際立つ◆小嶋陽菜、美谷間＆美尻際立つ姿披露10月28日に約10年ぶりとなる写真集『かもしれない』を発売した小嶋。この日の投稿では、「写真集『かもしれない』好評らしくとても嬉しい」「嬉しいコメントも沢山ありがとうございます」「まだまだオフショ