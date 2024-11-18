週明け１８日前場の香港マーケットは、主要８２銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２２９．２４ポイント（１．１８％）高の１９６５５．５８ポイントと７日ぶりに反発し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１０４．６０ポイント（１．５０％）高の７０８４．６６ポイントと続伸した。売買代金は７８５億４５５０万香港ドルとなっている（１５日前場は８５１億５１００万香港ドル）。中国の追加経済