東京・千代田区で15日、金取引を装い現金1300万円を偽札とすり替え盗んだ疑いで、イギリス国籍の男が逮捕された。男は被害者から現金を受け取り、テーブルの下で約1時間かけて枚数を確認し、その間に偽札とすり替えたとみられる。テーブル下で現金を1時間確認…すり替えたか東京・千代田区の麹町警察署で15日午前9時ごろ、カメラが捉えたのは、金取引を持ち掛け、商談相手の現金1300万円を偽札とすり替え、盗んだ疑いで逮捕された