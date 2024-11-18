【Episode33-1】 11月18日 公開 KADOKAWAは11月18日、柚アンコ氏（漫画）、永瀬さらさ氏（原作）と藤未都也氏（キャラクター原案）によるマンガ「やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中」Episode33-1をカドコミにて公開した。 本作は婚約者の王太子から冤罪で処刑を言い渡された令嬢・ジルが死の直前、婚約が決まった当時10歳まで遡り、破滅ルートを回避すべく奔走する作