絶対に貸し倒れしない、お茶屋さんの決済方法を紹介します（写真：gandhi／PIXTA）日本には、創業から100年以上続く老舗企業が4万社以上もありますが、中でもその出現率ナンバーワンを誇るのが京都です。そんな京都で税理士を営むアンビシャスグループ代表の入口純子氏は、京都で老舗が残り続ける理由として、「お金を貯めることを目的に経営していない」ことを挙げています。入口氏が指摘する「目先の利益」にとらわれない京都の