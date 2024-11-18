ペッパーフードサービスは３日続落している。１５日に発表した１０月度実績で「いきなり！ステーキ」既存店売上高が前年同月比２．８％減となり、２カ月ぶりに前年実績を下回ったことが嫌気されている。 ９月１３日から１０月２９日まで、高品質なブラックアンガス牛を使用した「アンガスリブレットステーキ」を期間限定で販売し客単価は同８．０％増となったが、客数が同１０．１％減と落ち