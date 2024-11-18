スーパーに行くとどの食材も高くてげんなり…。そんな中でも、いつだって安定の低価格で主婦の味方といえば、も・や・し♪今日も何か一品作ろうとレシピを探していると、YouTubeチャンネル『くまの限界食堂』の「もやしパリパリ」を見つけちゃいました。パリパリ食感の正体はなんと油揚げ!?どんな調理法なのか、興味津々です。それにもやしに油揚げなら、ホントにお安く上がりそうね。さっそく作ってみよう！【もやし