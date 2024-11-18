★旅行のプロがプライベートで行きたい！上海モデルプラン★旅行のプロがプライベートで行きたいスポット・グルメをモデルプランでご紹介します！【出演者】村上佳菜子■今回紹介したお店・グルメ※金額は撮影時のレートです。【上海タワー】・入場チケット（展望台のみ）大人180元（約3780円）小人90元（約1890円）学生/シニア（60歳以上）120元（約2520円）【海底撈火鍋】・火鍋（スープ４種）123元（約2580円）【外灘