■11月14日の誕生日にInstagramの個人アカウントを開設したTravis Japan松倉海斗 【画像】Travis Japan松倉海斗が公開した“大切な相棒”松田元太との2ショット Travis Japanの松倉海斗が自身のInstagramを更新。その投稿内容が「エモい」とファンの間で話題となっている。 今回公開されたのは黒Tシャツにチェーンネックレスをつけ、カメラのファインダーを覗いている松倉と、“CREW”と記された黒Tシャツを着て髪