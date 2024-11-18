■千賀とは佐藤大樹＆中島颯太が、高橋とは佐藤＆八木勇征が、それぞれFANTASTICS「Got Boost？」でコラボ 【動画】FANTASTICSと千賀健永、高橋恭平がガヴガヴダンス FANTASTICS公式Instagramで、FANTASTICSの新曲「Got Boost？」を、佐藤大樹と中島颯太と、 Kis-My-Ft2の千賀健永がダンスする動画が公開。さらに、佐藤と八木勇征と、なにわ男子の高橋恭平がダンスする動画も公開された。 FANTASTICSとKis-My-Ft2となにわ男子は