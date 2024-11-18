ラバブルマーケティンググループ [東証Ｇ] が11月18日後場(14:00)に業績修正を発表。24年10月期の連結経常利益を従来予想の1億円→1億4000万円に40.0％上方修正した。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結経常損益も従来予想の5500万円の赤字→1500万円の赤字に上方修正し、赤字幅が縮小する計算になる。 ※23年10月期(7ヵ月決算)が決算期変更のため、