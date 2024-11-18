■うちわを手にした自撮りツーショットも公開 【写真】MISAMOジャパンツアー参戦の近藤春菜＆玉井詩織、ほか ハリセンボンの近藤春菜が自身の公式Instagramで、MISAMOのジャパンツアー『MISAMO JAPAN DOME TOUR 2024 “HAUTE COUTURE”』に足を運んだことを報告。会場の前でももいろクローバーZの玉井詩織と撮ったツーショットも公開した。 MISAMOは11月2・3日に埼玉・ベルーナド&#1