HYDEが自身の公式X（旧Twitter）を更新し、かわいらしいパンダのドリンクを楽しむ姿を公開した。 【写真】かわいいパンダのアイスカフェラテを楽しむHYDE ■ちょこんと座ったHYDEもパンダドリンクもどちらもかわいいと話題に 11月17日、『HYDE [INSIDE] LIVE 2024 WORLD TOUR』で中国・成都での公演を開催したHYDE。成都はジャイアントパンダの保護・研究を行う「成都パンダ繁殖研究基地」があることでも知られている。 本投稿