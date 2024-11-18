阪神・伊藤稜投手（25）が18日、西宮市内の球団事務所で契約更改に臨み、現状維持の300万円で育成契約を交わした。左腕の伊藤稜は育成ドラフトで入団1年目の22年12月に左肩痛の手術を受け、リハビリに取り組んできた。今季は7月7日の日本生命戦（鳴尾浜）でプロ入り後、初の対外試合に登板。以降はウエスタン・リーグで7試合に登板し、0勝1敗、防御率20・25に終わった。「防御率が全然だめ。もう来年は投げるだけじゃだめだ