阪神の森木大智投手（21）が18日、西宮市の球団事務所で契約更改交渉を行い、来季は育成契約でサインした。年俸は200万円減の900万円。背番号は「120」に変更となった。21年のドラフト1位右腕。1年目の22年に2試合に登板して以降、この2年間は1軍登板はなかった。「フィジカルと技術のバランスが崩れている」。11月1日からの秋季・安芸キャンプでは最終日の17日に初めてブルペン入り。来季は高卒4年目で、大学に進学していれば