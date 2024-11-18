「寒くなってきてあったかいグルメが恋しい！」というレディに朗報♡ 「美人百花」でもおなじみのイタリアンレストラン・LINA STORESから、この冬限定の新メニューが到着しました！その詳細を写真付きでお届けします♪イタリアの伝統料理をアレンジフライドポレンタ 自家製スイートチリジャム添え出典: 美人百花.comイタリアの伝統的な冬の料理「ポレンタ」をサクサクのフライにし、自家製のスイートチリジャムを添えた一品