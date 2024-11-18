TBS安住紳一郎アナウンサー（51）が18日、同局系「THE TIME.」（月〜金午前5時20分）に総合司会として生出演。17日投開票の兵庫知事選において、無所属の前職斎藤元彦氏（47）が、元尼崎市長稲村和美氏ら無所属6新人を破り再選を果たした件に言及した。斎藤氏の再選を伝えた後、スタジオの安住アナが独白で約1分半、兵庫知事選をめぐるテレビ報道について総括と反省を行った。「いったいどの情報を信じていいのか分からない、地動