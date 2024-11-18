【東スポ音楽館】演歌歌手・岩本公水がデビュー３０周年を迎え、記念シングル「瀧の恋歌」（作詞・いとう彩／作曲・岡千秋）をリリースした。重厚感あふれるスケールの大きい楽曲だ。――新曲はどんな作品ですか岩本「“瀧”を舞台に男女の恋物語を歌っています。作曲の岡先生が『今声が出るんだから、がんがん声を出して、こぶし回した方がいい』ということで、かなり激しく重厚感のあるメロディーになっています。曲が先に出