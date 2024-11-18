TICのインテリア照明ブランド「gram eight」は、2024年11月18日より、植物の美しさを際立たせる新しいフロアランプ「LUMINASTONE FLOOR LAMP(ルミナストーン フロアランプ)」を販売中です。 TIC「LUMINASTONE FLOOR LAMP」  サイズ：幅120×奥行120×高さ605mm重量：5.8kg全光束：580ルーメン素材：大理石、ガラス、スチール機能：ルームスイッチリモコン対応(ON／OFF機能、調光・調色機能、タイマ