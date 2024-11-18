Stray Kids(撮影：田中聖太郎) ボーイズグループStray Kids（ストレイキッズ）が、ワールドツアーの日本公演をスタートさせた。今回のワールドツアー「Stray Kids World Tour ＜dominATE＞」は、現在発表しているファーストラインナップだけで世界12の国・地域にて計21公演に及ぶ、Stray Kids自身最大規模となるワールドツアー。8月24日の韓国・ソウル公演を皮切りにスタートし、シンガポール、オーストラリアのメ