兵庫県知事選の投開票から一夜明けた１８日、再選を果たした前知事の斎藤元彦氏（４７）が神戸市内で記者会見を開き、「まだ実感がわかない点もあるが、本当にうれしく思う」と語った。新年度の予算編成作業への意欲を見せ、「県議会と県職員の皆さんとの関係をもう一度、しっかり前に進めていく」と述べた。