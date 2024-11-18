Manoj Kumar[ニューデリー １７日 ロイター] - インド政府は１７日、大気汚染が悪化していることを受け、ニューデリーとその周辺で建設活動や車両移動の制限を強化すると発表した。１８日からディーゼルトラックの使用禁止や教育機関の閉鎖、遠隔地勤務への移行を推奨する。地元当局は粉塵対策として、粉塵抑制剤入りの水を撒くことや機械による掃き掃除も計画している。一般市民、特に子供や高齢者、呼吸器系などに慢性疾患が