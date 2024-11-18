[１８日 ロイター] - 英首相府はスターマー首相が１８日にリオデジャネイロで中国の習近平国家主席と会談すると発表した。両首脳はリオデジャネイロで開かれる２０カ国・地域（Ｇ２０）首脳会議に出席する。英首相府によると、スターマー氏は他の主要経済国に対し、国際的安定、気候、成長など相互協力が必要な分野で中国と「現実的に」関わるよう呼びかける。しかし「意見の異なる分野では率直な話し合いをする必要がある」と