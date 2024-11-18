お笑いタレントのたむらけんじ（51）が、18日までに自身のXを更新。かつての交際相手で、不倫報道があったタレント・鈴木紗理奈（47）や、自身の“便乗”報道について言及した。【写真あり】記事を添えキッパリ否定&反論したたむらけんじ13日に配信された『週刊文春オンライン』では、鈴木と妻子ある50代実業家男性の不倫交際を報道。鈴木が文春の直撃取材によって、男性に妻子がいることを知らされたことも明らかになった