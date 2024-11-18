ME:I（C）LAPONE GIRLS ガールズグループ“ME:I”(ミーアイ)が17日、仁川(インチョン)インスパイアアリーナで開催された「KOREAGRAND MUSIC AWARDS」(以下、KGMA)にて、 K-POP海外ルーキー賞となる「Kpop Global Rookies」を初受賞した。KGMAは、韓国・日刊スポーツが創刊55周年を迎え、2024年に新たに大衆音楽授賞式として開催されました。この授賞式は、韓国の大衆音楽界に新しい視点を提供することを目的として