議員の辞職に伴い来年1月17日に告示される酒田市・飽海郡区の山形県議会議員補欠選挙について、新人で酒田市職員の佐藤寿さん（46）が出馬を表明しました。佐藤さんは今後、立憲民主党の公認を得る予定だということです。先月の衆議院議員選挙への出馬のため前の山形県議の石黒覚さんが辞職したことに伴う酒田市・飽海郡区の県議補選は来年1月17日告示、1月26日投開票の日程で行われます。こうした中、新人で酒田市職員の佐藤寿さ