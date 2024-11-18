スペースXは日本時間2024年11月18日に「ファルコン9」ロケットを打ち上げました。搭載されたのはオーストラリアの通信衛星「Optus-X」と見られていますが、詳細は公開されていません。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：ファルコン9（Optus-X/TD7）ロケット：ファルコン9 ブロック5打ち上げ日時：日本時間 2024年11月18日7時28分【成功】発射場：ケネディ宇宙センター（アメリカ）ペイロード：Optus-X今回打ち